PGR confirma arresto das contas bancárias de Isabel dos Santos

A Procuradoria Geral da República confirmou esta terça-feira que foram arrestadas as contas bancárias de Isabel dos Santos. "Confirma-se que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias, no âmbito de pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas", pode ler-se numa resposta enviada às redações.Segundo avançou o Expresso, são mais de 30 contas bancárias arestadas em pelo menos quatro instituições bancárias - EuroBic, BPI, Caixa Geral de Depósitos e Millenium BCP - e têm como titulares não só a empresária mas também o seu marido, Sindika Dokolo e os representantes portugueses da empresária espanhola, Mário Leite da Silva e Jorge Brito Pereira.

Isabel dos Santos é suspeita de gestão danosa e evasão fiscal num processo que está a ser investigada em Angola e envolve uma transferência de 115 milhões de dólares.



No final do ano passado, o tribunal de Luanda ordenou o arresto das participações de Isabel dos Santos e do marido Sindika Dokolo, nas empresas onde têm posição acionista, como por exemplo na Sonangol, na Unitel e nos bancos BIC e BFA. Para além disso, o tribunal decidiu também congelar as contas bancárias do casal.