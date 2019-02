Pescador português desaparecido no mar Celta desde sexta-feira

"O Consulado Geral está em contacto com as autoridades francesas", referiu fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.



O Maritime Rescue Center Coordination (MRCC) de Falmouth, no Reino Unido, realizou hoje buscas até ao anoitecer com uma aeronave e um navio de Busca e Salvamento, em colaboração com as autoridades francesas.

Um pescador português, de 40 anos, está desaparecido desde sexta-feira, depois de ter caído de uma embarcação no mar Celta, no nordeste de França, disse a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.O desaparecimento, ocorrido a pouco mais de uma centena de quilómetros das ilhas britânicas Scilly, foi já comunicado à família do pescador português e está a ser acompanhado pelo Consulado Geral de Portugal em Paris.