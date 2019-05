O alerta foi dado cerca das 07:00, tendo o corpo da vítima sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.



A Polícia Judiciária esteve no local a fazer perícias e a investigação da ocorrência está a cargo da Polícia Marítima, de acordo com a mesma fonte.



O homem, residente em Setúbal, pertencia à tripulação da embarcação junto à qual foi encontrado morto.

Um pescador de 59 anos foi encontrado morto hoje de manhã dentro de água na doca de Sesimbra (Setúbal), junto ao barco onde dormia, devendo tratar-se de um acidente, disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.Segundo a mesma fonte, o homem deve ter caído à água, por acidente ou devido a doença súbita, adiantado que "não há indícios de homicídio".