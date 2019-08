O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, considerou hoje que com a morte do empresário Alexandre Soares dos Santos se perdeu "um grande líder empresarial", mas que a sua obra e memória serão sempre recordadas."Com a morte de Alexandre Soares dos Santos, perdeu-se um grande líder empresarial, com um perfil multifacetado e um percurso incontornável na História recente de Portugal. Ao longo dos anos, transformou uma empresa familiar num dos maiores grupos empresariais portugueses, apostando sempre na formação de quadros, nas parcerias empresariais, na inovação e na internacionalização como suportes de uma estratégia de crescimento sustentado", refere Siza Vieira em comunicado.O empresário Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins, morreu na sexta-feira, aos 84 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família."Tendo contribuído para o desenvolvimento da economia nacional, Alexandre Soares dos Santos, através da Fundação por si criada, deu também um contributo, raro entre nós, para o estudo e conhecimento da sociedade e das instituições portuguesas", afirmou ainda o ministro Adjunto e da Economia.Em 2009, Alexandre Soares dos Santos criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal "Pordata", Base de Dados do Portugal Contemporâneo, e lançou uma coleção de livros de ensaio, a preços reduzidos, sobre temas da atualidade."Nesta hora de profunda tristeza e pesar, endereço a Pedro Soares dos Santos [filho e sucessor do empresário na liderança do grupo Jerónimo Martins] e a toda a sua família os meus mais sinceros pêsames, na certeza de que a obra de Alexandre Soares dos Santos e a sua memória serão sempre recordadas", concluiu o governante.