Pelo menos quatro detidos em operação policial em Almada

Estão fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, um crime de ofensas à integridade física qualificada, um crime de detenção de arma proibida e um delito por condução de veículo sem habilitação legal.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Pelo menos quatro pessoas foram esta terça-feira detidas no concelho de Almada, no distrito de Setúbal, durante uma operação especial de prevenção da criminalidade desenvolvida pela Policia de Segurança Pública (PSP).



PSP desenvolveu uma operação especial de prevenção da criminalidade Lusa

Em comunicado, a PSP explica que durante a operação foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, tendo sido efetuadas diversas detenções, sem especificar quantas, destacando contudo quatro fora de flagrante delito.

Os quatro detidos referidos pela PSP estão fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, um crime de ofensas à integridade física qualificada, um crime de detenção de arma proibida e um delito por condução de veículo sem habilitação legal.

As detenções, segundo a PSP, foram feitas no âmbito de uma Operação Especial de Prevenção Criminal realizada pela divisão policial de Almada, "envolvendo diversas valências (...), com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade violenta e grave, o tráfico de estupefacientes, bem como reforçar a fiscalização rodoviária e o controlo da permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional".

Da operação resultou ainda a apreensão droga, designadamente 31,45 doses de cocaína e 168,96 doses de haxixe, bem como a apreensão de uma balança de precisão, quatro telemóveis e 219 euros em numerário.

No âmbito da fiscalização rodoviária, adianta a PSP, foram levantados seis autos por contraordenação, nomeadamente, três por falta de inspeção periódica obrigatória, dois por falta de seguro de responsabilidade civil e um por utilização de telemóvel durante a condução.

A PSP refere, ainda, que foi também levantado um aviso de apresentação de documentos e apreendida uma carta de condução por haver fundadas suspeitas de ser falsa.

Na vertente de fiscalização administrativa de cidadãos estrangeiros, foram fiscalizados 15 pessoas, tendo resultado em uma notificação para abandono voluntário do território nacional, uma notificação para comparência na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e um auto de notícia por contraordenação, por falta de renovação de título de residência.