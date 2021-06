Governo proíbe circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana

O Conselho de Ministros deliberou esta quinta-feira que Lisboa não recua no desconfinamento, ao contrário de Sesimbra, que passará a encerrar os restaurantes às 15h. No entanto, o Governo proibiu a circulação de ou para a Área Metropolitana de Lisboa durante o fim de semana, entre as 15h de sexta-feira e a madrugada da segunda-feira seguinte.



Além da capital, outros oito concelhos vão ter regras diferentes aos do resto do país, a alguns deles na Área Metropolitana de Lisboa, como Sintra e Cascais. Os outros municípios na fase de desconfinamento anterior são Albufeira, Arruda dos Vinhos, Braga, Loulé, Odemira e Sertã, que terão regras como o fecho de restaurantes às 22h30.







Sesimbra, que apresentou uma incidência acima de 240 pela segunda semana consecutiva, fica uma fase atrás.