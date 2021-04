Sem consenso local recandidatura de Valdemar Alves fica nas mãos do PS nacional

PS de Pedrógão aprovou o nome do atual autarca, mas distrital chumbou-o. Recandidatura de Valdemar Alves nas autárquicas com o apoio do PS está agora nas mãos dos órgãos nacionais. Conflitos na câmara e processos judiciais podem jogar contra o candidato.

O líder do PS de Pedrógão Grande declarou à SÁBADO que espera ver prevalecer a recandidatura do presidente da Câmara local, Valdemar Alves, assente na indigitação feita pela Comissão Política Concelhia do partido.



O cenário de recandidatura de Valdemar Alves foi ‘chumbado’, na segunda-feira, pela Comissão Política da Federação de Leiria do PS, alegando o líder socialista de Pedrógão Grande, Nelson Fernandes, tratar-se de uma medida extemporânea. O dossiê segue para os órgãos nacionais do Partido Socialista.



"Como democrata, acatarei a decisão dos órgãos incumbidos de deliberar", declarou à SÁBADO o líder da Comissão Política Concelhia (CPC) socialista pedroguense e vice-presidente da Câmara Municipal.