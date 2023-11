Pedro Nuno Santos anuncia candidatura ao PS segunda às 18h00

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O deputado Pedro Nuno Santos vai fazer declarações ao país na próxima segunda-feira às 18:00, na sede do Partido Socialista no Largo do Rato, em Lisboa, anunciou em comunicado. A SÁBADO apurou que o ex-ministro vai formalizar a sua candidatura a secretario-geral do PS.







Pedro Nuno Santos

As pretensões de Pedro Nuno Santos para liderança já eram conhecidas, mas a decisão de avançar surge após a demissão do primeiro-ministro António Costa na sequência das diligências do processo Influencer. Um conjunto de atuais e antigos dirigentes socialistas assinaram um documento de apoio ao ex-ministro das Infraestruturas, cuja divulgação deverá ter lugar nos próximos dias.Pedro Nuno Santos junta-se assim a José Luís Carneiro na corrida à liderança socialista. O ministro da Administração Interna tem mantido contactos com autarcas do partido e prepara uma candidatura para agregar "as forças moderadas e sensatas" dentro do PS, apelando à militância de centro. Já Pedro Nuno Santos atrai a ala esquerda do partido.