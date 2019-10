O antigo líder da JSD Pedro Duarte anunciou hoje que não será candidato à presidência do PSD e defendeu que Luís Montenegro "tem condições para congregar" apoios para um novo projeto político no partido.Em declarações aos jornalistas à margem de um pequeno almoço organizado pela Câmara de Comércio Americana em Portugal, em Lisboa, o fundador do movimento cívico Manifesto X defendeu que o partido deve manifestar "apreço pelo empenho" do atual líder Rui Rio, de quem não pediu a demissão, mas considerou que o PSD precisa de "novos protagonistas"."Estou e estarei empenhado em ajudar o meu país por via de uma grande renovação dentro do PSD e estou disponível para apoiar e poder participar nesse processo de mudança, mas isso não passa por qualquer ambição ou projeto pessoal da minha parte. Neste cenário, não coloco a hipótese de me candidatar à liderança do PSD", afirmou.Questionado se irá apoiar uma provável candidatura do antigo líder parlamentar Luís Montenegro, o antigo secretário de Estado da Juventude considerou a questão ainda prematura, mas acabou por manifestar a sua posição."É importante que se diga que era bom que se gerasse dentro do PSD um consenso suficiente em torno de uma equipa e de um líder que pudesse ter essas condições e hoje parece-me absolutamente inequívoco que Luís Montenegro, tendo essa vontade, tem condições para congregar esse novo projeto político dentro do PSD", afirmou.