Em seis dos nove municípios que os comunistas perderam para o PS nas últimas autárquicas, todos os presidentes de câmara socialistas se queixam da "oposição de guerrilha" do PCP, como descrevem à. Publicações de perfis falsos, panfletos e vídeos que insinuam corrupção nos executivos camarários socialistas, queixas-crime e até insultos e pontapés em assembleias municipais foram algumas das "armas de arremesso" (tal como classifica o autarca do Barreiro, Frederico Rosa) usadas."Há uma estratégia concertada, sim. Sente-se a amargura do PCP pelo resultado autárquico desastroso", considera Álvaro Azedo, presidente da câmara de Moura. À, membros das estruturas locais da CDU de Alcochete, Barreiro, Beja e Castro Verde admitem a existência destes perfis falsos nos respetivos concelhos, frisando, porém,que não se pode imputar responsabilidade ao PCP.