João Bernardo é novo director-geral de Energia e Geologia. Tinha sido exonerado em Março de um lugar de direcção da DGEG depois de criticar o seu antecessor, Mário Guedes, que o arrasa no despacho de exoneração.

João Bernardo foi o escolhido pelo secretário de Estado João Galamba para dirigir a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Mas o engenheiro que agora vai liderar esta estrutura tinha sido afastado em Março, depois de criticar o então director-geral Mário Guedes. A crítica valeu-lhe o afastamento e um despacho de exoneração particularmente duro.



Depois de 17 anos como director de Serviços de Sustentabilidade Energética da DGEG, João Pedro Correia Bernardo, deixou de ter funções de chefia no organismo, onde trabalhava há 27 anos, um mês depois de ter criticado um diploma relativo ao sector dos biocombustíveis.



Segundo o jornal Água&Ambiente na Hora, em causa estava a transposição de uma directiva comunitária que João Bernando através de um diploma terá considerado "confuso" e com "erros e omissões".



A análise que fez à proposta de transposição da directiva comunitária terá mesmo levado João Bernardo a propor à tutela a revogação do diploma.



Cerca de um mês depois, saía em Diário da República o despacho a anunciar a cessação de funções. Um texto bastante duro na análise do que tinha sido o trabalho de João Bernardo.



"No decurso das funções ocorreram vários factos que determinam a necessidade de imprimir uma nova orientação à gestão da identificada direção de serviços, designadamente, falhas no cumprimento das atribuições, com impacto negativo no serviço público, enquanto órgão máximo da Administração Pública, que representando um forte indicador da necessidade, não esgotam as razões, na medida em que o próprio Director-Geral tem percpeção da urgência numa mudança na gestão daquela direcção de serviços", lê-se no despacho assinado pelo então director-geral de Energia e Geologia, Mário Guedes.



"Torna-se necessário imprimir nova orientação à gestão da Direcção de Serviços de Sustentabilidade Energética, no sentido de permitir uma actuação mais eficaz e a melhoria da capacidade e qualidade de resposta e relacionamento a oferecer e que se exige a um serviço público, num quadro de coordenação estratégica, de equipa, de proximidade e de melhor interação e articulação entre colaboradores, unidades, serviços e entidades, bem como na necessária redefinição dos parâmetros de eficiência, eficácia e qualidade necessárias à melhor prossecução do interesse público", defendia o mesmo despacho de 2 de Março de 2018.