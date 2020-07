Foi o que confirmou ao final da tarde desta quarta-feira, 29, o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, à SÁBADO.





A decisão chegou depois de a DGEstE ter concluído que a passagem de ano destes alunos em 2018/2019, decidida em conselho de turma, foi "ilegal" uma vez que tinham chumbado por faltas à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Esse é um dos pontos contestados pelos pais na providência cautelar, a que a SÁBADO teve acesso.



tento o percurso escolar dos alunos, poderá escola aferir se a situação dos mesmos se poderá enquadrar numa das hipóteses previstas na Portaria 223A/2018, de 3 de agosto, em particular no art.º 33.º, que regula os casos especiais de progressão, evitando-se assim, que os alunos em causa fiquem prejudicados pelas consequências de uma atuação que, enquanto menores lhes foi imposta." Ou seja: poderiam prosseguir os seus estudos desde que cumprido um plano de recuperação.



A proposta do executivo, depois apresentada pelo Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco à família era que os alunos cumprissem um plano de recuperação (com quatro aulas) e que abordava algumas das temáticas da disciplina (dos direitos humanos a um trabalho sobre ideologia de género em que expressariam a sua opinião pessoal sobre o tema). Na prática, caso esse plano não fosse cumprido (e não foi) os dois alunos teriam que regressar aos anos iniciais da disciplina (no caso, recuarem dois anos, até aos 7.º e 5.ºs anos)



No entanto, tal como o pai, Artur Mesquita Guimarães, explicou à SÁBADO, a família entende que a formação nessas áreas é devida à família e não à escola e mantém a intenção de não permitir que os filhos frequentem a disciplina.

Sobre o conteúdo da resposta à providência cautelar, João Costa explicou por email o objetivo: "Esclarecendo mais uma vez todos os aspetos legais e reafirmando o conteúdo do despacho: a reposição da legalidade, encontrando-se todos os meios previstos na legislação para que seja viabilizada a progressão dos alunos", disse o governante.





A peça deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a 15 de julho e foi aceite. Isto significa, diz Mesquita Guimarães, que "os despachos estão suspensos", pelo que "não tem eficácia o despacho de impedir a transição dos meus filhos". O ME tinha, aproximadamente, até ao fim



O Ministério da Educação (ME) vai responder à providência cautelar interposta no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga pelos pais de dois alunos de Famalicão.A família colocou em causa o despacho assinado pelo governante em janeiro, depois de um ofício da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), que analisou a recusa da família de que dois estudantes assistissem às aulas de Cidadania e Desenvolvimento, uma disciplina obrigatória nos 2.º e 3.º ciclo. Têm alegado "objeção de consciência" e citado o direito consagrado no artigo 36.º da Constituição da República Portuguesa: "Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos."Nesse despacho de 16 de janeiro, João Costa referia que "a