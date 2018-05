O Estado publica uma lista dos maiores devedores às Finanças e à Segurança Social, porque motivo não faz o mesmo em relação aos maiores devedores ao banco público, a Caixa Geral de Depósitos, que em 2017 recebeu 5 mil milhões de euros dos contribuintes? A última tentativa para abrir ao público a lista ocorreu no início de 2017, mas uma apressada decisão em encerrar os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito à CGD levou a que nada fosse divulgado.E os deputados até estavam no bom caminho. Em Janeiro de 2017, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que o Parlamento deveria ter acesso a documentação da Caixa Geral de Depósitos, apesar da instituição bancária, o Banco de Portugal e a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM) terem-se manifestado contra, invocando o "sagrado" sigilo bancário. Porém, os juízes desembargadores Alziro Cardoso e Dina Monteiro consideraram que, estando em confronto do sigilo bancário e o dever de cooperação das entidades com a Assembleia da República, este deveria prevalecer: " A relevância das informações/ documentos requisitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito à CGD, ao Banco de Portugal e à CMVM para a prossecução dos objectivos que lhe foram cometidos pela Assembleia da República impõe a prevalência do dever de cooperação destas entidades em detrimento do dever de sigilo a que se acham adstritas, ocorrendo fundamento para que se determine o levantamento do segredo invocado cujo âmbito se confina à documentação/informação estritamente necessária à averiguação em causa".Os reguladores e a CGD ainda tentaram recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, mas o recurso não foi aceite. Restou-lhes apresentar junto deste último tribunal uma reclamação. Em Setembro do ano passado, e com a Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa encerrada, o Supremo acabou por concluir: "A operada extinção da Comissão Parlamentar, requerente em incidente de quebra de segredo profissional – não havendo lugar à habilitação dela, nem se devendo prefigurar que a mesma se haja fundido no Plenário –, tornando impossível a continuação da lide, determina a extinção da instância".Esta quinta-feira, o PSD e o PCP vão apresnetar na Assembleia da República novos requerimentos para acesso à lista de maiores de devedores. Mas, enquanto os sociais-demcoratas circunscrevem o pedido aos da CGD, o PCP quer ir mais além, pedindo informações sobre os maiores calotes nos bancos que já obtiveram ajuda pública.O deputado comunista Miguel Tiago apresentou o pedido para o Banco de Portugal (BdP) disponibilizar as listas de grandes devedores de todos os bancos alvo de intervenção estatal e dos decisores desses créditos em falta."Da parte do PCP, é importante saber quem levou dinheiro dos bancos e não pagou porque é por isso ter acontecido que se justifica que o Estado tenha entrado no capital dos bancos ou tenha emprestado ou aplicado medidas de resolução e isso tudo já custou qualquer coisa como 20 mil milhões em ajudas públicas, incluindo no banco público", afirmou, nos passos perdidos.Já o deputado social-democrata Leitão Amaro adiantou que, com este pedido, o PSD pretende que haja mais transparência no sistema bancário e rejeita os argumentos invocados pelo Governo e pelo Banco de Portugal.O requerimento "envolve apenas aqueles que contraíram créditos elevados e incumpriram esses créditos (...) e que, com isso, tiveram uma vantagem grande, que causou um buraco na Caixa [Geral de Depósitos]", explicou Leitão Amaro. "São situações pontuais, de tratamento diferenciado de alguns devedores, que não colocam nenhum problema sobre a tranquilidade do sistema", defendeu o deputado.A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou que a iniciativa do PSD, que vai solicitar formalmente na Assembleia da República o nome dos 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD), é "bem-vinda". "O CDS já tem uma proposta feita no parlamento nessa matéria. Creio até que já está agendada, portanto, é naturalmente bem-vinda", disse a líder centrista, em declarações à agência Lusa à margem da visita a uma escola no Parque das Nações, em Lisboa.Para Assunção Cristas, "todas as iniciativas convergentes são bem-vindas". "Porque nós temos o direito de saber, quando entramos com o nosso dinheiro, porquê, quais são as circunstâncias, quais são as causas e quem são esses grandes devedores. Eu acho que isto é de elementar justiça", salientou.