Um total de 5.192 pessoas visitou na quinta-feira o parlamento, que abriu as portas a visitas livres no dia em que se comemorou o 25 de Abril de 1974, informou a instituição.Segundo o gabinete de comunicação do parlamento, este ano visitaram a Assembleia da República mais 1.192 pessoas face a 2018, na mesma iniciativa.Durante a tarde de quinta-feira, os visitantes puderam conhecer a sala de visitas da Presidência, a sala de reuniões de uma comissão parlamentar e a sala do arquivo histórico.