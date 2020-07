Parlamento faz mais de 80 votações, nove propostas e 32 projetos de lei

O parlamento vai fazer, na quinta-feira, cerca de 80 votações numa sessão totalmente dedicada a votar mais de 40 leis, incluindo uma mudança à lei da nacionalidade e o fim dos debates quinzenais na Assembleia da República.

O guião colocado no "site" do parlamento tem 43 páginas e as votações vão ocupar toda a tarde de quinta-feira.

De acordo com o guião, os deputados vão fazer pelo menos 80 votações, mas nesta lista não estão ainda os diplomas que serão avocados -- figura que permite que voltem a discutir-se artigos de uma determinada lei.

Há pelo menos uma avocação anunciada, a da revisão do regimento da Assembleia da República, que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro, acordada entre o PS e o PSD, e que o Bloco de Esquerda, entre outros partidos, contesta.

Está previsto o parlamento votar dois votos, um de pesar pela morte de dois bombeiros, nas últimas semanas, Filipe André Azinheiro Pedrosa e José Augusto Dias Fernandes, e outro de saudação pelo centenário da fadista Amália Rodrigues.