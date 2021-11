Para que servem os grupos de trabalho que o Governo nomeia?

Julian Perelman recebeu com entusiasmo a nomeação, em março de 2018, para a estrutura de missão para o programa orçamental da saúde. Era então Mário Centeno ministro das Finanças, com uma obsessão por “criar mecanismos de eficiência e maior controlo do aumento da despesa” na saúde. E na pasta da Saúde estava Adalberto Campos Fernandes, autor da célebre frase “Somos todos Centeno”. Todavia, o professor da Escola Nacional de Saúde Pública depressa percebeu que do trabalho que a pequena estrutura (composta apenas por ele e uma adjunta) produziu – e que foi “muito”, sublinha – “nada foi utilizado”.



Mais de três anos e meio depois, ao refletir sobre todo o processo numa conversa com a SÁBADO, Julian Perelman (que já deixou a estrutura) confessa que devia ter desconfiado quando foi escolhido: “Se tivesse havido uma real vontade da parte da saúde de aproximar posições, teriam nomeado uma pessoa com alguma visibilidade, alguém com peso político. Aqui nomeiam um zé-ninguém e já é meio caminho para não chegar a lado nenhum”, diz.



Foi uma frustração desde o primeiro dia, nota, porque “os ministérios não se entendiam e passámos a funcionar como uma espécie de grupo de trabalho, que transmite a imagem de colaboração, interesse e abertura, mas que serve apenas para ganhar tempo em relação a temas que ninguém realmente deseja abordar”. Ou seja, a estrutura – que funcionava num gabinete no Ministério das Finanças e chegou a contactar todos os conselhos de administração dos hospitais do País – foi criada mais como maquilhagem para disfarçar a real necessidade de mudanças.