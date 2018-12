Ministério Público investiga responsáveis da Inspecção-Geral das Finanças, suspeitos de travar um pedido de devolução de 8,7 milhões de euros para a associação humanitária.

Dois responsáveis da Inspecção-Geral das Finanças (IGF) travaram um pedido para a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) devolver 8,7 milhões de euros pagos pelo Ministério da Defesa Nacional a título de subvenções entre 2011 e 2016. Segundo o Público, a actuação de Vítor Braz, inspector-geral de Finanças, e Isabel Castelão Silva, subinspectora-geral, está a ser averiguada pelo Ministério Público.



O pedido de reposição das verbas, proposto no início de Dezembro de 2016 pelo responsável da equipa da IGF – que estava a realizar uma auditoria à associação humanitária, na "tutela inspectiva" do Ministério da Defesa Nacional – nunca chegou à CVP.

Por não existir uma norma que preveja a subvenção, a equipa de auditores considerou que não havia qualquer base legal para as verbas serem pagas pela secretaria-geral daquele ministério à Cruz Vermelha.

No entanto, o director responsável da auditoria propôs que a instituição fosse notificada para devolver ao Estado as alegadas verbas mas o passo foi travado pelos superiores hierárquicos.

Vítor Braz disse ao jornal que o projecto do relatório "não cumpria as normas técnicas e legais" e que "retirava conclusões erradas".



Defesa investigou subvenções à Cruz Vermelha mas desconhece relatório da IGF

Na quarta-feira, fonte oficial do Ministério da Defesa Nacional disse à Lusa que foi realizada uma auditoria à CVP sobre o processo de atribuição de subvenções públicas. No entanto, garantiu desconhecer o relatório da IGF sobre a instituição.



"Em cumprimento do Plano de Auditorias de 2018 da IGDN [Inspeção-Geral da Defesa Nacional], foi determinada a realização de uma auditoria à Cruz Vermelha Portuguesa, com a finalidade de auditar o processo de 'Atribuições de Subvenções Públicas', que se encontra concluída", referiu o Ministério da Defesa.



Segundo o ministério, que tem a tutela inspectiva da associação humanitária, na sequência das conclusões da auditoria "foi solicitado o cumprimento de medidas identificadas, que serão acompanhadas pelo Ministério da Defesa Nacional". Aquele ministério não esclareceu, contudo, que medidas foram desencadeadas na sequência da auditoria, argumentando que os relatórios da Inspeção-Geral da Defesa Nacional são sempre classificados.