Depois dos incêndios que afectaram o país no último ano, quase metade da madeira queimada nas matas nacionais do Centro Litoral não foi vendida em leilão.

De acordo com a TSF, através de uma resposta do Ministério da Agricultura ao grupo parlamentar do CDS, do milhão de árvores queimadas a 15 de Outubro de 2017, apenas 57% do material lenhoso nas quatro matas nacionais da região foi vendida nas sete hastas públicas realizadas em 2018 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural detalha ainda que permanecem por vender um total de 910 mil metros cúbicos de madeira. Destes, 312 mil pertencem à Mata Nacional de Leiria, 250 mil à Mata Nacional das Dunas de Quiaios, 198 mil são da Mata Nacional do Urso e 150 mil da Mata Nacional do Pedrógão.