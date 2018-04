Leia a entrevista na íntegra na SÁBADO n.º 726, de 28 de Março.



Capa n.º 726

Mário Ribeiro de Menezes escondia-se das memórias daquele 9 de Abril de 1918, quando perto de 400 portugueses morreram e entre 7 e 8 mil foram presos – ele, então capitão, foi dado como morto e esteve oito meses prisioneiro dos alemães. De Lisboa a La Lys, escrito pelo neto, o historiador Filipe Ribeiro de Menezes, compõe um século depois a sua história e a de todos os outros militares do Corpo Expedicionário Português (CEP). A propósito dos 100 anos da batalha (que para os portugueses "terminou à hora de almoço", diz o académico português), a SÁBADO juntou o filho e o neto de Mário Ribeiro de Menezes para uma entrevista.Filipe Ribeiro de Menezes (FRM): Começa muito cedo, ainda é noite e é um dia de grande nevoeiro. A preparação dos portugueses era feita de acordo com uma rotina militar desenvolvida durante a guerra e já em 1918 ultrapassada. Isto é, os alemães são mais rápidos a inovar do que os aliados. Começam a atacar de uma maneira nova e inesperada. Em vez de passarem dias a bombardear o sítio onde iam atacar, denunciado o que ia acontecer, pouco depois do início da barragem de artilharia, começam a enviar tropas para o campo do inimigo. Vão-se infiltrando o mais possível entre os vários pontos da defesa.FRM: Quando estão os portugueses à espera do fim da barragem para perceber o que aquilo é, já têm soldados alemães pelas costas criando a ideia de que estão cercados. Não estão necessariamente cercados, mas é inesperado. E cria uma situação de caos e pânico. A barragem foi extremamente bem-sucedida, cortou os pontos de comunicação com todos os postos de comando.Pedro Ribeiro de Menezes (PRB): Uma frase que me impressionou muito do meu pai: "Eles apareceram-nos pelas costas." Naquele esforço de juntar o seu grupo, nevoeiro, fumo aliado a nevoeiro…FRM: …e gases.PRM: Que faziam uma massa sinistra.