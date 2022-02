Pedro Frazão condenado por acusações "ilícitas" sobre Francisco Louçã

Atual vice-presidente do Chega afirmou que o antigo coordenador do Bloco de Esquerda teria sido avençado do Banco Espírito Santo.

O julgamento do processo que opõe Francisco Louçã e Pedro Frazão começou no dia 9 de fevereiro e a sentença foi conhecida esta sexta-feira, no Juízo Local Cível de Cascais. O tribunal decidiu que o vice-presidente do Chega deve assumir que mentiu, publicamente.