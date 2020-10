Apesar de "continuar a existir resistência do Governo a propostas de outras forças políticas", o PAN continua totalmente "disponível para dialogar" e "espera maior consolidação" do Executivo na aceitação de medidas propostas no âmbito da negociação em curso sobre o Orçamento do Estado para 2021."Tem de ser um caminho de dois sentidos", avisa Inês Sousa Real, deputada e líder parlamentar do PAN, em declarações feitas ao Negócios no final da reunião mantida ao final desta manhã com o ministro das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.Para já, a parlamentar salienta a "abertura do Governo para negociar a questão das máscaras descartáveis, que se está a transformar num problema ambiental". O PAN sugere o estabelecimento de uma tara de "10 ou 20 cêntimos" que pode ser devolvida após entrega da máscara descartável.