Covid-19: 14 mortes e mais 427 casos em Portugal

Foram ainda dados como recuperados 258 doentes com o novo coronavírus, subindo o total de recuperados para 50.712.



Portugal registou mais 427 casos e 14 mortes nas últimas 24 horas. Existem agora 27.568 casos ativos e um total de 2.032 mortes.O boletim diário da Direção-geral da Saúde (DGS) dá conta também de mais 31 internados, num total de 732. Os cuidados intensivos têm menos dois doentes nas últimas 24 horas, estando, neste momento, nestas unidades, 104 pessoas com Covid-19.Portugal ultrapassa esta terça-feira os 80 mil casos confirmados de Covid-19, desde o início da pandemia. Recorde-se que o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) já tinha colocado, no relatório semanal, publicado ontem (segunda-feira), Portugal entre os países que registaram um aumento de casos e óbitos sustentado nos últimos sete dias Portugal está também acima do limiar de crítico de transmissão do novo coronavírus com mais de 20 novos casos por 100.000 habitantes. Neste momento, está no intervalo dos 60 a 119 casos/100.000 habitantes, refere o mesmo relatório.