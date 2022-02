PAN: Dirigente demissionário lamenta 'crítica fácil' de Inês Sousa Real

Nelson Silva foi um dos dez membros da Comissão Política Nacional (CPN) do PAN que se demitiu, após a reunião que analisou os resultados eleitorais do partido liderado por Inês Sousa Real. À SÁBADO, diz não compreender a reação da líder, que considerou que as demissões foram movidas "por uma agenda pessoal". "Se [a demissão] tivesse que ver com não ter sido eleito, sairia sozinho. Isto não tem nada que ver com projetos pessoais: é uma crítica fácil que não está minimamente alicerçada na realidade", frisa Nelson Silva.



Nelson Silva demitiu-se da CPN e foi um dos quatro deputados do PAN eleitos para a Assembleia da República em 2019. "Fomos claros no que nos moveu. Não podemos aceitar que os estatutos que os filiados aprovaram sejam varridos para debaixo do tapete. As regiões autónomas perderiam a opção de congressos regionais; a juventude do PAN deixaria de existir; as distritais não teriam representatividade; e as listas de delegados ao congresso seriam eleitas pelas distritais, e não pelas concelhias", avisa.



Num comunicado sobre as demissões, os dirigentes queixaram-se de "total asfixia democrática interna" e justificaram a saída "com o chumbo da proposta para a realização de um congresso eletivo extraordinário com vista à discussão e balanço das eleições legislativas de 2022 e retificação dos estatutos, devolvendo a palavra ao órgão máximo do partido em ambiente de discussão democrática interna e panorama alargado".