Covid-19: mais 15 mortos e 226 infetados em Portugal em 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido à Covid-19 aumentou este domingo para 1.218, tendo-se registado nas últimas 24 horas mais 15 óbitos.





De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde de hoje, registaram-se 226 novos casos de infeção no País, elevando o total para 29.036.O número de recuperados é agora de 4.636 , o que se traduz num aumento de 814 relativamente ao dia anterior.Dos 649 doentes internados (menos oito em 24 horas), 108 encontram-se nos cuidados intensivos, menos sete que no dia anterior.Aguardam resultados laboratoriais 2.704 pessoas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 310 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.