O Infarmed já informou que está atento ao processo e que, caso seja feito um pedido formal de autorização para a utilização de um um medicamento que ainda não foi introduzido em Portugal, irá dar uma resposta o mais rapidamente possível. O medicamento Zolgensma, uma opção terapêutica a ser avaliada pelos médicos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que acompanha a situação da bebé Matilde, de dois meses e meio, a quem foi diagnosticada atrofia muscular espinhal, ainda só foi aprovado nos Estados Unidos. No mercado português já existe, devidamente aprovado, o Spinraz, que retarda a progressão da doença, não sendo porém de dose única nesta doença rara.

Os pais da bebé Matilde Sousa reuniram-se esta quinta-feira com a administração do Hospital Santa Maria, para fazerem uma nova avaliação sobre a situação do medicamento que a pode ajudar a combater a atrofia muscular espinhal. A administração garante que está a tentar "agilizar" o pedido dde "medicamento mais caro do mundo".Numa publicação feita na rede social Facebook, os pais da criança referem que o hospital garantiu que "estão a agilizar o pedido do fármaco zolgensma com a maior brevidade possível". Este medicamento, apenas aprovado nos EUA, é o "medicamento mais caro do mundo" e tem um custo de aproximadamente dois milhões de euros.