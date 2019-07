Os pais da criança adiantam ainda que a criança já começou a fazer os exames para tomar o medicamento zolgensma.



Ainda ontem tinha sido avançado pelos pais da criança que o Estado português vai comparticipar o tratamento da criança com recurso ao medicamento Zolgensma. "Temos informação que todas as crianças com AME tipo I e que [es]tiverem aptas clinicamente poderão ser abrangidas pelo zolgensma, e que o pedido especial deste novo medicamento é comparticipado pelo Estado", acrescentaram ainda.







Segundo a publicação feita na rede social Facebook pelos pais, a bebé "já fica mais tempo sem o suporte respiratório" e melhora "de dia para dia".



Os pais referem ainda que os mais de 2 milhões de euros angariados com a sua campanha para pagar o Zolgensma à filha e que não for utilizado no seu tratamento, "será entregue a outras 'Matildes'".

A bebé de dois meses Matilde e que sofre de Atrofia Espinhal Muscular - Tipo I (AME - Tipo I) já tomou a primeira dose do medicamento Spinraza.O medicamento foi administrado através de punção lombar esta terça-feira de manhã, anunciaram os pais através da rede social Facebook, na página "Matilde, uma bebé especial", que tem mais de 200 mil seguidores.