Covid-19: GNR está a identificar militantes do Chega que não usam máscara

quem não tem máscara posta e vai ficar até a Convenção terminar, avançou o jornal Observador e confirmou a agência Lusa. As pessoas sem máscara são reencaminhadas para fora da sala onde recolhem os seus dados pessoais.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR revelou que estão presentes no evento "militares, em colaboração com a organização, para que sejam cumpridas as normas" de prevenção e controlo da covid-19 "decorrentes da Direção-Geral da Saúde (DGS)".