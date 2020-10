Covid-19. Portugal com mais 2.153 infetados e 13 mortos

Portugal ultrapassou este sábado a barreira dos 98 mil infetados com Covid-19, tendo-se registado nas últimas 24 horas mais 2.153 casos do novo coronavírus. O país tem agora 98.055 casos confirmados.Este é o quarto dia consecutivo em que Portugal regista mais de dois mil novos casos.O número de vítimas mortais chegou aos 2.162, com mais 13 óbitos confirmados desde o dia anterior.Há no País 57.919 recuperados da doença, um aumento de 1.853 nas últimas 24 horas.Estão 1.014 pessoas internadas (menos uma que na sexta-feira) e 148 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo.