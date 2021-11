No cenário, que não é o central, de agravamento forte da pandemia, os deputados continuam a poder autorizar o Presidente da República a declarar o estado de exceção - só que num formato diferente.

Com a Assembleia da República dissolvida, quem autoriza um estado de emergência?

A autorização para um estado de emergência devido a um agravamento da pandemia está neste momento fora do cenário central, mas com o aumento do número de casos e os atrasos na terceira ronda de vacinação vale a pena perguntar: tendo em conta que a Assembleia da República estará dissolvida como se autoriza um estado de emergência?