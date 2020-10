O antigo responsável pela Direcção Geral da Saúde (DGS), o médico Constantino Sakellarides, defende que o plano de preparação do Governo para os próximos meses de pandemia "não é bom" e que o Executivo não disponibiliza informação suficiente aos cidadãos. "Na prática, a mensagem é: se não nos portarmos bem vamos ser castigados e fechados em casa. Não é forma de lidar com este assunto", diz à. Num artigo científico que escreveu com Luís Campos, presidente da Comissão de Qualidade da Federação Europeia de Medicina Interna (Os desafios dos hospitais perante a covid-19 e a gripe sazonal) admitem que há o risco de as urgências colapsarem, que os hospitais não podem ser abandonados à sua sorte e que é preciso resolver o problema do défice de profissionais de saúde. E a gripe? "Temos a esperança de que, com aconteceu, este ano no inverno do hemisfério sul, o distanciamento, as máscaras e a higiene das mãos funcionem bem contra a transmissão do vírus da gripe. De qualquer forma, pelo sim, pelo não, devemos seguir as recomendações da DGS e não esquecer a vacina contra a gripe."São números elevados. A OMS já manifestou a sua preocupação pelo "crescimento exponencial" de novos casos que se está observar na Europa. Em Portugal está também a esboçar-se uma situação desse tipo. Basta olhar para a evolução: na segunda quinzena de Setembro tínhamos chegado ao patamar de 800 novos casos. Nos primeiros 7 dias de Outubro atingimos os mil. Nos segundos 7 dias atingimos os dois mil, e dois dias depois os 2.600. Estamos próximos dos 3 mil. E 3 mil casos em Portugal correspondem a 13 mil por dia em Espanha, próximo do tem acontecido nos piores dias.São antecipações baseadas em modelos matemáticos com uma base metodológica muito discutível e, por isso, é difícil avaliar. Ter 6 mil casos por dia seria brutal, não posso dizer se acontecerá ou não. Agora, a evolução que temos permite-nos dizer com alguma segurança que não estamos ainda no pico. Mais do que isso é bola de cristal.Não me atrevo a fazer esse tipo de previsões."Ganhar tempo" quer dizer muitas coisas: diminuir a transmissão nas áreas mais "quentes", dar uma oportunidade às equipas de Saúde Pública para recuperarem a gestão dos contatos próximos das pessoas infetadas, permitir aos centros de saúde responderem aos doentes não-COVID, assegurar uma capacidade hospitalar adequada para os casos agudos graves, permitir às pessoas e às famílias ir configurando o equilíbrio necessário entre proteger-se e viverDe fato, a informação que temos é muito incompleta – falta uma comunicação de risco apropriada. Os nossos pais governantes estão-nos sempre a dizer para nos portarmos bem. E até acho que nos portamos bastante bem, mas o discurso é este: se não se portarem bem, isto vai correr mal. Mas eles também têm responsabilidades. E a primeira é darem-nos informação detalhada. A isso chama-se comunicação de risco. E a informação que nos dão em termos de comunicação de risco é zero.O país ter 2.600 casos é preocupante, mas eu não me movo no País, movo-me numa área concreta. É preciso perceber quantas cadeias de transmissão há onde vivo, em que locais e qual a percentagem de casos que adquire a doença fora da cadeia de transmissão, porque isso significa que o vírus circula fora da comunidade e aí só faço o essencial à minha atividade. O ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças - Estocolmo) publica semanalmente um mapeamento europeu da situação e passou a incluir, além do número de testes, a percentagem de positividade dos testes. Se aplicar este indicador, Portugal piora nos mapas. E não basta que me digam qual é o tipo de transmissão na comunidade onde vivo, mas também quantos testes foram feitos, a quem, qual é o critério de testagem, qual a percentagem de positivos e em que prazo as pessoas foram sujeitas aos testes, para ver se há atrasos. E, finalmente, qual a resposta dos centros de saúde. Este conjunto de informação localizada permite-me saber qual é o meu nível de exposição ao risco e agir de forma adequada.Praticamente todos os países de Saúde Pública mais avançada, grande e pequenos, fazem mapeamento de risco. E tem havido enorme resistência das nossas autoridades em fazer isso. A Ministra da Saúde [Marta Temido] já disse que não fazia por duas razões: primeiro porque o País é muito pequeno, depois porque pode levar a uma estigmatização. Mas os nossos políticos não podem dizer o que lhes apetece sem justificação técnica. Entre os "pequenos" que fazem mapeamento de risco estão a Bélgica (11 milhões de habitantes), a Nova Zelândia (5 milhões de habitantes), o Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos (6 milhões de habitantes), a cidade de Toronto, no Canadá (6 milhões de habitantes).Não dando essa informação, a abordagem das autoridades, em vez de ser local, é nacional. Quando decretou, no fim de agosto, que a partir de 15 de setembro, estaríamos em situação de contingência, ninguém notou a diferença nem modificou o seu comportamento. E, agora, com o estado de calamidade, há outra vez uma abordagem nacional.Hoje, na Europa, discutem-se acesamente 4 níveis de resposta à transmissão do vírus pandémico, com o objetivo de ganhar tempo, diminuir sofrimento e evitar óbitos até haver uma vacina disponível. O nível 1 implica atuar diferencialmente de acordo com o mapeamento dos riscos locais de infecção. Estamos a falar de medidas como o recolher mais cedo, as limitações de horários em bares e restaurantes, o uso obrigatório de máscara. Mas isto deve ser sempre acompanhado de uma comunicação de risco competente. Se assim for, não se põe a questão da estigmatização. Além disso, o mapeamento de risco é acompanhado de medidas pré-estabelecidas. As pessoas já sabem o que vai acontecer quando se muda de nível. A lógica é sempre diminuir as interacções entre as pessoas, sem as fechar.O nível dois implica adotar confinamentos locais nas áreas mais afetadas. Quando as medidas previstas aplicadas às áreas de maior risco não funcionam, passa-se para o confinamento dessas áreas durante um certo período de tempo. O nível três implica adotar confinamentos de curta duração, duas ou três semanas, em todo o território nacional. O SAGE, comissão científica para as emergências de Saúde Pública no Reino Unido, aconselhou recentemente o governo daquele país, face ao agravamento da situação, a adotar períodos de confinamento nacional de curta duração que se podem repetir no inverno. Dizem os peritos daquela comissão que este tipo de mini-confinamentos permitiria atrasar o "relógio da transmissão" em cerca de 28 dias.O nível quatro implica decretar confinamentos de mais longa duração em todo o território nacional. É o que já conhecemos e queremos evitar a todo o custo. Estes níveis de resposta são analisados e discutidos no seio de dispositivos de aconselhamento científico, estruturados, contínuos e independentes, específicos para as emergências de Saúde Pública desta natureza. Em Portugal este tipo de lógica não é discernível. Isso pode tornar, a prazo, inevitável um novo confinamento generalizado.Primeiro haveria que ativar os níveis 1 e 2 e depois pensar no 3. O problema é que isto tudo tem os seus tempos úteis. Chegar tarde significa ter que adotar medidas mais gravosas.É uma discussão em curso, porque se isso for feito em áreas demasiado pequenas, é difícil de justificar. É preciso ver os fluxos: as pessoas vivem num sítio, mas trabalham noutro. Fecham-nos em casa quando estamos em casa, mas se vamos trabalhar para casa de outros já podemos sair? O SAGE recomenda, por exemplo, passar rapidamente do nível 1 para o nível 3, e tratar o 2 com cuidado. Depois, há quem defenda fechar escolas, outros defendem que não, tudo depende da intensidade da transmissão. Se tenho uma comunidade com uma transmissão muito intensa, nessa altura ela é transportada para dentro da escola e circula dentro da escola. E então as escolas são abrangidas.Com a análise disponível é difícil distinguir o efeito da abertura das escolas daquele que resultou das recentes "movimentações de verão" e do retomar das atividades depois das férias.Penso que dada a sua longa "suspensão" o CNSP não é recuperável. Mas é impensável, para um país europeu, um governo atuar, desde Março, sem um dispositivo estruturado, contínuo e independente de aconselhamento científico. Não podemos deixar de julgar com severidade a pretensão do Governo em apresentar à opinião pública as sessões do INFARMED como um dispositivo substitutivo de aconselhamento científico. As sessões do INFARMED, pela qualidade dos seus intervenientes tiveram o mérito de proporcionar à comunidade política informação útil, que contribuiu positivamente para o alinhamento dos diversos atores políticos na resposta à pandemia. Mas não mais do que isso. A ausência desse processo de aconselhamento está também associada à falta de uma Estratégia de Saúde Pública, de médio prazo, para o país, e à qualidade dos planos de curto prazo, recentemente apresentados. Cabe, portanto, ao Governo refazer um processo de aconselhamento, independente (não presidido por um membro do Governo), aprendendo alguma coisa da experiência recente.Demasiadas para serem aqui resumidas. O plano do Governo surpreende por não ter nenhuma quantificação. Mas isso também decorre de não estar integrado num plano mais a médio prazo, um plano a dois, três anos, com elementos qualitativos e quantitativos. Assim não faz tanto sentido [haver um plano de curto prazo, Outono-Inverno] e portanto a qualidade do produto não é boa. Se nos centrarmos só nos hospitais, como faz o artigo que publicámos recentemente [na revista científica Acta Médica Portuguesa], é preciso definir vários tipos de estratégias, estratégias pré-hospitalares, ou seja, antes de o doente chegar, estratégias dentro do hospital e no período pós-hospitalar.Médicos da Rede de Saúde já vieram dizer publicamente que isso não estava a ser possível. Com 1.000 novos casos por dia, no fim de uma semana teremos 7.000. Torna-se uma tarefa ciclópica identificar e atuar sobre todos os contactos de risco dos infetados. Este é um "sinal de alarme" que vem antes do agravamento da situação nos hospitais. É também uma das razões do escalonamento das intervenções nos níveis referidos.Acho que Portugal, como a maior parte dos países europeus, estão hoje muito melhor apetrechados para evitar tal situação. Mas uma das principais razões do que acima referi, é exatamente diminuir a probabilidade de tal acontecer.Uma parte importante da população portuguesa já adotou o uso da máscara ao ar livre. Julgo que a informação, a comunicação e a persuasão devem vir antes da obrigatoriedade. O uso de máscara "na rua" deve ser altamente recomendado nos locais onde haja uma aglomeração de pessoas e as diversas autoridades devem lembrar-nos isso sempre que necessário. Caso isso não funcione de todo, então haveria que adotar medidas de natureza coerciva. Quando ao StayAway Covid, tenho a maior das dúvidas sobre a sua obrigatoriedade.