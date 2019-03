A Assembleia da República, o Parlamento Europeu e as autarquias vão ter de seguir esta lei, aprovada esta quinta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira a Lei da Paridade, que prevê que as listas para cargos políticos tenham 40% de cada género como representação mínima. A lei engloba a Assembleia da República, o Parlamento Europeu e as autarquias portuguesas.



A proposta de lei foi aprovada no mês passado em votação final pelo PSD, PS, Bloco de Esquerda, PAN e pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, tendo sido agora promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa.



Na nota no site da Presidência da República, o Chefe de Estado deixa alguns avisos: diz não compreender "por que razão a paridade vale, como princípio, para todas as eleições com listas plurinominais, salvo as regionais" e que tinha "preferido" que as alterações sobre a legislação fossem alvo de promulgação "a menos de seis meses de eleições a que se aplica". Apesar disso, Marcelo decidiu aprová-la "tendo em consideração a relevância do princípio consagrado".