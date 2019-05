A deputada do PS Hortense Martins declarou no Registo de Interesses na Assembleia da República que deixou de ser gerente de uma empresa hoteleira em 2011 mas apenas em março deste ano é que anunciou a renúncia ao cargo na Conservatória do Registo Comercial. De acordo com o Público, a líder do Partido Socialista no distrito de Castelo Branco terá obtido 276 mil euros em fundos europeus para a construção de espaços de turismo que já estavam a funcionar, através da Investel, a empresa hoteleira que pertencia à sua família.









Apenas quatro anos depois, devido a uma investigação da



No entanto, dois casos expostos pelo jornal esta segunda-feira indicam o contrário. Em abril de 2012, a Investel apresentou uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural, obtendo um subsídio de 105 mil euros para criar um espaço de turismo rural que foi aprovado em janeiro de 2013 e executado até fevereiro de 2014. Só a 15 de março deste ano é que foi feito o registo de renúncia de Hortense Martins à Investel. No entanto, a 20 de julho de 2011, Hortense Martins descreveu-se como "gerente da Investel desde 2008" ao Tribunal Constitucional na declaração de rendimentos, património e cargos sociais correspondente ao início do seu novo mandato. Duas semanas depois, em agosto de 2011, a deputada voltou a esquecer-se que tinha acabado de renunciar ao cargo de gerente na empresa da família e declarou-se no Registo de Interesses da Assembleia da República como gerente da Investel.Apenas quatro anos depois, devido a uma investigação da SÁBADO , é que Hortense Martins decidiu alterar o seu registo de interesses por exercer o mandato de deputada em exclusividade, recebendo o respetivo subsídio enquanto desempenhava funções na empresa privada. No mesmo dia que a investigação foi publicada, Hortense Martins entregou no Parlamento uma alteração à delcaração de agosto de 2011, indicando que deixou de "prestar quaisquer serviços ou atividades" - refere o Público.

No documento em que a deputada afirma renunciar ao cargo - datado de 21 de junho de 2011 - Hortense Martins explica a decisão "em virtude de ter deixado de prestar quaisquer serviços ou atividades na mesma". A data, indica o Público, corresponde ao dia seguinte ao início do terceiro mandato da deputada na Assembleia da República.