Ordem dos Engenheiros subscreve declaração mundial sobre emergência climática

O Ordem dos Engenheiros (OE) decidiu hoje subscrever a declaração da Federação Mundial de Associações Profissionais de Engenharia (WFEO) sobre a emergência climática, exigindo uma "mudança de paradigma".

"O documento recentemente emitido, no qual são elencadas 11 medidas concretas com as quais a WFEO se compromete, é perentório em considerar as crises de colapso climático como as questões mais graves da atualidade", refere a OE em comunicado.

O Conselho Diretivo Nacional da OE, que esteve reunido hoje em Lisboa, decidiu subscrever a declaração da WFEO, da qual é membro.

"Exige da engenharia mundial uma mudança de paradigma que permita atender às necessidades da nossa sociedade sem violar as fronteiras ecológicas da Terra", acrescenta o documento.

A WFEO é constituída pelas principais associações de engenheiros de todo o mundo, representa mais de 30 milhões de engenheiros de 100 países, é membro do principal grupo da comunidade científica e tecnológica das Nações Unidas e é associada da UNESCO.

"A OE é, assim, uma das associações subscritoras desta declaração, em concordância com as preocupações e os alertas que tem vindo a manifestar junto da sociedade e dos órgãos do governo, e em representação de uma classe profissional imprescindível nas iniciativas que forem tomadas com vista à sustentabilidade ambiental e à mitigação dos efeitos das alterações climáticas", frisa.

O professor da Universidade do Minho José Vieira foi eleito em novembro para presidir a WFEO, sendo o primeiro português a ocupar o cargo de direção daquela instituição.