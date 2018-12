Dirigente da Ordem dos Enfermeiros critica a criação da figura do enfermeiro especialista: "Não há um reconhecimento nem ao nível de uma categoria nem de diferenciação".

A Ordem dos Enfermeiros classifica como "mais um acto de demagogia" a proposta do Governo de criar a figura de enfermeiro especialista, mas sem a reconhecer como uma categoria na carreira destes profissionais.



"Criar a figura do enfermeiro especialista é mais um acto de demagogia e significa que não há um reconhecimento nem ao nível de uma categoria nem de diferenciação", afirmou à agência Lusa o presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Enfermeiros, Sérgio Branco.



O responsável da Ordem está hoje de manhã a participar numa concentração de enfermeiros à entrada do Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde cerca de duas dezenas de profissionais estão em protesto, para recordar as razões da greve em blocos operatórios de cinco hospitais públicos, que vai durar até ao final deste mês.



O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, tem dito que o Governo fez "um enorme esforço" para ir ao encontro das pretensões dos enfermeiros, sublinhando a proposta de criação da figura do enfermeiro especialista.



Contudo, o que os sindicatos dos enfermeiros que convocaram a greve cirúrgica pretendem é a criação de uma categoria de enfermeiro especialista na carreira de enfermagem, que estabeleça uma diferenciação dos profissionais com uma especialidade que é atribuída pela ordem.



O responsável pela Secção Regional Sul da Ordem dos Enfermeiros lembrou que um recém-licenciado de enfermagem ganha o mesmo que alguém com 20 ou 25 anos de profissão: "Isto não é possível num Estado de direito".