Candidato a Bastonário dos advogados quer auditoria financeira à Ordem

Luís Menezes Leitão oficializou esta quinta-feira a sua candidatura à Ordem dos Advogados e criticou o estado atual da mesma.

Luís Menezes Leitão apresentou esta quinta-feira a sua candidatura a Bastonário da Ordem dos Advogados. No anúncio da sua candidatura, Menezes Leitão referiu que, caso vença, vai promover uma auditoria financeira às contas da Ordem.



O atual Presidente do Conselho Superior da Ordem tem recebido, segundo o próprio, várias queixas de funcionários sobre dificuldades financeiras, algo que considera "inadmissível numa instituição que gera um orçamento superior a 14 milhões de euros por ano" e que está "sujeita às regras de Contratação Púbica".



"Cada dia que passa vemos a nossa Ordem mais fechada sobre si própria, sem qualquer influência no poder político e na opinião pública, e resumindo a sua actividade a reuniões das quais nada de concreto resulta, ou em repetidas acções de formação, como se de um simples centro de formação se tratasse", lamentou o candidato.

Luiz Menezes Leitão anunciou igualmente que, caso chegue a Bastonário, irá prescindir do salário que esta profissão acarreta, já que defende que a Ordem dos Advogados é para ser servida e não deve ser funcionalizada.O candidato anunciou ainda que pretende que a advocacia atinja três valores enquanto bastonário: respeito, dignidade e segurança.Já no final do discurso de apresentação, o atual Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados lamentou que se viva "num tempo em que as nossas instituições jurídicas estão a ser sistematicamente postas em causa" e em que "os direitos dos cidadãos são constantemente ameaçados por sucessivas intervenções do poder legislativo, muitas vezes claramente inconstitucionais".Para terminar, o candidato afirma que é "fundamental que a Ordem dos Advogados volte a ter uma voz em defesa da advocacia e da cidadania".A Ordem dos Advogados conta já com quatro candidatos a bastonário para as próximas eleições, marcadas para novembro, para o triénio 2020-2022. São eles António Jaime Martins, atual presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA), a advogada Isabel da Silva Mendes e o professor e advogado Luís Menezes Leitão. Os três candidatos juntam-se a Guilherme Figueiredo, o atual bastonário da OA, que tinha já anunciado a sua recandidatura Jaime Martins, em vias de completar o segundo mandato à frente Conselho Regional de Lisboa, deverá anunciar formalmente durante o próximo mês de maio a sua candidatura a Bastonário da Ordem dos Advogados. Em comunicado à imprensa, refere: "Durante estes dois últimos anos, a Ordem dos Advogados e a figura do Bastonário eclipsaram-se por completo na defesa do Estado de Direito democrático, do Sistema de Justiça e das prerrogativas dos Advogados e Advogadas portugueses".

Já Isabel da Silva Mendes, em comunicado divulgado esta quarta-feira, assume a candidatura sob o mote de devolver a Ordem aos advogados e como maior prioridade "pôr ordem na Ordem, abrir as portas aos advogados, dar-lhes a confiança perdida e renovar a esperança no futuro".

Atualmente a desempenhar as funções de vogal relatora do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados Isabel da Silva Mendes destaca a defesa intransigente dos direitos dos advogados e das suas condições de vida.