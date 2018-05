A Ordem dos Advogados (OA) passou de um resultado líquido negativo de quase 66 mil euros, em 2016, para um resultado positivo de perto de dois milhões de euros no ano passado, devido à diminuição das despesas.Segundo dados disponibilizados à agência Lusa pela OA é mostrado que as contas referentes ao conselho geral passaram de um resultado negativo de 901 mil euros em 2016 para pouco mais de um milhão positivo o ano passado, representando uma variação de 214%.Nas contas consolidadas, os resultados, aprovados em assembleia geral, mostram que houve uma inversão nos resultados passado de cerca de 65 mil euros para quase dois milhões de euros.A Ordem justifica estes resultados positivos com uma redução dos gastos no Conselho Geral de 25,69% e de 13,49% a nível nacional.Em 2017 foi apresentado um orçamento rectificativo onde constava que a despesa (10,7 milhões) ficaria abaixo dos 11,8 milhões previstos no orçamento inicial e abaixo dos 12 milhões de 2016. A receita prevista (11,3 milhões) seria menor que a de 2016.Para o bastonário Guilherme Figueiredo, o equilíbrio das contas passa pela aplicação de uma "gestão orçamental", medida que considerou "fundamental em qualquer organização, especialmente quando se gere dinheiro de terceiros"."Houve uma diminuição significativa das despesas, havendo apenas um pequeno aumento das despesas. Houve um esforço para reduzir as despesas, agora estamos a trabalhar para equilibrar as receitas", frisou.Guilherme Figueiredo apontou ainda a "redução dos custos excessivos", nomeadamente com a contratação de advogados, dando como exemplo o valor gasto com o Dia do Advogado que passou de 110 mil euros em 2016 para 10 ME em 2017.O ano passado, segundo dados da Ordem, houve uma redução de 26,98% nos gastos gerais com honorários e menos 39,59% em comunicações.