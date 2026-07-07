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OPOSIÇÃO. ORÇAMENTO, RELAÇÃO COM O GOVERNO E OBJETIVOS

Orçamento, oposição e objetivos: o que Carneiro e Ventura têm dentro da cabeça

Alexandre R. Malhado e Rita Rato Nunes 07 de julho de 2026 às 23:00
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Ventura acha que Montenegro não o respeita e sonha com um bipartidarismo entre o PS e... o Chega. Carneiro não quer parecer frágil, mas ensaia um discurso de vítima. Um não gosta de antecipar ansiedades como a discussão orçamental (Carneiro); outro vive delas (Ventura). Fazem contas a eleições em 2029.

Na cabeça de André Ventura, o PS vai aprovar o Orçamento do Estado para 2027. Logo, o líder do Chega não tem de o fazer e nos próximos meses a oposição pode ser (ainda) mais vocal. Nos pensamentos de José Luís Carneiro pairam ideias sobre como se manter firme e segurar o momento em que a sua liderança descola. Não quer cometer erros, por isso, quando o assunto no partido é a proposta orçamental sorri apenas para quem o questiona: a pressa é má conselheira.

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