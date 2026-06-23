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Como Centeno se está a movimentar nos bastidores

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00
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Gostava de ser primeiro-ministro – e no PS há um grupo de influentes disponível para lhe abrir o caminho. Voltou ao espaço mediático em força à espera de uma oportunidade.

Não tem um caminho definido com régua e esquadro, mas está a olhar para um ponto no horizonte”, explica à SÁBADO fonte próxima de Mário Centeno. No cenário ideal do ex-governador do Banco de Portugal (BdP) esse ponto teria como alvo São Bento, mas há demasiadas variáveis na equação para esse desejo ser uma meta. É preciso haver uma oportunidade para se tornar candidato a um cargo. É uma espécie de Passos Coelho dos socialistas, desejado pelos herdeiros de António Costa.

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Tópicos público desvio de fundos públicos ministro da Presidência Eleições Mário Centeno António Costa Banco de Portugal Partido Socialista Belém Montenegro São Bento
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