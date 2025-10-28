Orçamento do Estado para 2026 aprovado na generalidade

O Orçamento do Estado (OE) para 2026 foi esta terça-feira aprovado na generalidade.



Aprovação do Orçamento do Estado para 2026 MIGUEL A. LOPES/LUSA

O PS, JPP e PAN abstiveram-se, enquanto que o Chega, a Iniciativa Liberal, o Livre, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra. Apenas o CDS-PP e o PSD votaram a favor.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, já havia anunciado há duas semanas que o partido se iria abster em relação à proposta do Orçamento do Estado para 2026. O socialista justificou que esta era uma forma de "assegurar a estabilidade política" e, de facto, esta decisão fez com que a proposta do orçamento fosse esta terça-feira aprovada.

Já o voto contra do Chega foi anunciado enquanto ainda decorria o debate.

A discussão da proposta do Orçamento do Estado na especialidade começa já na quarta-feira, sendo que a votação final global está marcada para 27 de novembro.

