Homens tentavam atravessar, pelas 18h00 desta terça-feira, a ponte internacional, em Vila Real de Santo António, em direção a Espanha.
A GNR localizou e travou dois suspeitos do abalroamento mortal a um militar, ocorrido ao final da noite de segunda-feira, por traficantes de droga no rio Guadiana. Estes dois homens tentavam atravessar, pelas 18h00 desta terça-feira, a ponte internacional, em Vila Real de Santo António, em direção a Espanha. Os suspeitos foram entregues à PJ, que os está a interrogar.
GNR perseguia narcolancha, militar morreu decapitado
Os dois homens, sabe o CM, seguiam num carro de matrícula espanhola que foi mandado parar pela GNR, no âmbito de vários controlos aleatórios realizados desde que o militar Pedro Silva foi morto por uma narcolancha. Numa troca de informações com as autoridades espanholas, percebeu-se que estão ambos referenciados nesse país por tráfico de drogas. São ambos espanhóis.
O CM sabe que as suspeitas de relação com a morte aumentaram quando se percebeu que um deles tem ferimentos compatíveis com um acidente. Estavam ainda na posse de uma quantia avultada na ordem das dezenas de milhares de euros.
GNR apanha dois suspeitos da morte de militar no Guadiana
