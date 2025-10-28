GNR apanha dois suspeitos da morte de militar no Guadiana

Homens tentavam atravessar, pelas 18h00 desta terça-feira, a ponte internacional, em Vila Real de Santo António, em direção a Espanha.

A GNR localizou e travou dois suspeitos do abalroamento mortal a um militar, ocorrido ao final da noite de segunda-feira, por traficantes de droga no rio Guadiana. Estes dois homens tentavam atravessar, pelas 18h00 desta terça-feira, a ponte internacional, em Vila Real de Santo António, em direção a Espanha. Os suspeitos foram entregues à PJ, que os está a interrogar.



GNR perseguia narcolancha, militar morreu decapitado

Os dois homens, sabe o CM, seguiam num carro de matrícula espanhola que foi mandado parar pela GNR, no âmbito de vários controlos aleatórios realizados desde que o militar Pedro Silva foi morto por uma narcolancha. Numa troca de informações com as autoridades espanholas, percebeu-se que estão ambos referenciados nesse país por tráfico de drogas. São ambos espanhóis.

O CM sabe que as suspeitas de relação com a morte aumentaram quando se percebeu que um deles tem ferimentos compatíveis com um acidente. Estavam ainda na posse de uma quantia avultada na ordem das dezenas de milhares de euros.