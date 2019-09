Operação Marquês: Sócrates vai ser interrogado de 28 a 31 de outubro

O juiz Ivo Rosa marcou para dia 28 de outubro o interrogatório do antigo primeiro-ministro José Sócrates, arguido no processo Operação Marquês, na fase de instrução que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal.





três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, nove de falsificação de documentos, 16 crimes de branqueamento de capitais e três de fraude fiscal qualificada.

Fonte do tribunal disse à agência Lusa que o juiz agendou o interrogatório de Sócrates, que pediu para depor, para dia 28 de outubro, deixando, contudo, em aberto os restantes dias da semana (29, 30 e 31), caso seja necessário prosseguir audição.A mesma fonte acrescentou que não estão marcadas diligências para este mês.Para 1 de outubro está marcada a audição de uma testemunha via Skype.O processo Operação Marquês, cuja existência foi conhecida em novembro de 2014, resultou numa acusação com mais de quatro mil páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e registos de mais de 180 buscas e interceções telefónicas.No total, ultrapassa as 53 mil páginas de papel, espalhadas por duas salas do Tribunal Central de Instrução Criminal.José Sócrates, que esteve preso preventivamente e em prisão domiciliária, está acusado de 31 crimes económico-financeiros: