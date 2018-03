O procurador Orlando Figueira recebeu ordem de libertação por parte do tribunal, esta terça-feira. O magistrado é acusado de ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, e estava em prisão domiciliária desde 22 de Junho de 2016.O colectivo de juízes decidiu manter o arguido em prisão domiciliária considerando que exisitia o perigo de fuga "pelo facto de o arguido ter familiares a viver noutros países, contas bancárias domiciliadas no estrangeiro – nomeadamente em Andorra — e relações de grande proximidade em Angola, designadamente as que lhe advieram dos factos pelos quais foi acusado", justificaram os juízes.O arguido pediu para ser ouvido pelo coletivo de juízes a fim de ser reavaliada a prisão domiciliária e, às 15h da tarde, foi recebido a fim da reavaliação. Durante o período em que esteve em prisão domiciliária, o procurador só podia falar com os familiares directos e com o seu representante. No entanto, segundo o requerimento que entregou em tribunal, o facto de os pais serem idosos e "doentes" não lhe permite sequer estar com eles.Orlando Figueira foi detido em fevereiro de 2016 e ficou em prisão preventiva na cadeia de Évora. É acusado de ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente para arquivar os processos que tinha em mãos contra ele, em troca de 760 mil euros.