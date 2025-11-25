Flores geram polémica: André Ventura retira cravos vermelhos e diz que "o dia é de rosas brancas"

Cerimónia das comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro decorre na Assembleia da República.
Rosas brancas ou cravos vermelhos? Esta é a questão que se impõe esta terça-feira na Assembleia da República. Nas cerimónias de comemoração dos 50 anos do 25 de novembro o hemiciclo está decorado com rosas, mas os partidos de esquerda presentes resolveram comparecer com cravos vermelhos, símbolo do 25 de Abril, deixando-os por cima das rosas brancas na tribuna onde discursaram. E André Ventura retirou-os.
André Ventura retira os cravos vermelhosLusa
"Hoje é dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos", atirou o líder do Chega, depois de retirar os três cravos colocados por Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), Inês de Sousa Real (PAN) e Jorge Pinto (Livre) em cima das rosas brancas que decoram a tribuna.
O gesto não foi bem aceite por alguns deputados de esquerda, nomeadamente do PS e do Livre, que ergueram mais cravos vermelhos. Alguns parlamentares acabaram mesmo por abandonar a cerimónia.
A carregar o vídeo ...
O momento em que André Ventura retira cravos vermelhos e diz que 'o dia é de rosas brancas'
O momento em que André Ventura retira cravos vermelhos e diz que "o dia é de rosas brancas"
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Como país, enquanto não formos eficientes e articulados nesta missão, por muito que se reforcem condições de tratamento continuaremos a lamentar-nos pela “elevada prevalência de perturbações psicológicas no nosso país”.
Ao fracasso da extrema-esquerda militar juntou-se a derrota de muita direita que queria ilegalizar o PCP. Afinal, nessa altura, os extremismos à esquerda e à direita não eram iguais. Ainda hoje não são, por muito que alguns o proclamem.