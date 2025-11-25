Sábado – Pense por si

Flores geram polémica: André Ventura retira cravos vermelhos e diz que "o dia é de rosas brancas"

Isabel Dantas 12:36
Cerimónia das comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro decorre na Assembleia da República.

Rosas brancas ou cravos vermelhos? Esta é a questão que se impõe esta terça-feira na Assembleia da República. Nas cerimónias de comemoração dos 50 anos do 25 de novembro o hemiciclo está decorado com rosas, mas os partidos de esquerda presentes resolveram comparecer com cravos vermelhos, símbolo do 25 de Abril, deixando-os por cima das rosas brancas na tribuna onde discursaram. E André Ventura retirou-os.

André Ventura retira os cravos vermelhos

"Hoje é dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos", atirou o líder do Chega, depois de retirar os três cravos colocados por Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), Inês de Sousa Real (PAN) e Jorge Pinto (Livre) em cima das rosas brancas que decoram  a tribuna.

O gesto não foi bem aceite por alguns deputados de esquerda, nomeadamente do PS e do Livre, que ergueram mais cravos vermelhos. Alguns parlamentares acabaram mesmo por abandonar a cerimónia.

O momento em que André Ventura retira cravos vermelhos e diz que "o dia é de rosas brancas"

Flores geram polémica: André Ventura retira cravos vermelhos e diz que "o dia é de rosas brancas"