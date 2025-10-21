Uma das vítimas encontra-se em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santarém, enquanto as restantes estão a ser avaliadas no local.
Oito pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um ataque com arma branca ocorrido nas instalações da Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência localizado em Almoster, no concelho de Santarém, informou fonte da Proteção Civil.
Oito pessoas esfaqueadas em centro de tratamento de SantarémRicardo JR
Segundo o comandante da Proteção Civil da Lezíria do Tejo, uma das vítimas encontra-se em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santarém, enquanto as restantes estão a ser avaliadas no local por equipas de emergência.
O alerta foi dado às 14:35 e mobilizou 12 veículos, 32 operacionais e um meio aéreo. No local encontram-se o helicóptero do INEM (HeliSul) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira.
Segundo o comandante, o incidente ocorreu dentro das instalações da associação, adiantando ainda que a natureza da arma branca utilizada ainda não foi ainda confirmada pelas autoridades.
Oito pessoas esfaqueadas em centro de tratamento de toxicodependência em Santarém
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Até pode ser bom obrigar os políticos a fazerem reformas, ainda para mais com a instabilidade política em que vivemos. E as ideias vêm lá de fora, e como o que vem lá de fora costuma ter muita consideração, pode ser que tenha também muita razão.
Os magistrados não podem exercer funções em espaços onde não lhes sejam asseguradas as mais elementares condições de segurança. É imperioso que existam vigilantes, detetores de metais e gabinetes próprios para o atendimento ao público, inquirições e interrogatórios.
E essa gente está carregada de ódio, rancor e desejos de vingança, e não esquecem nem perdoam o medo e a humilhação que aqueles seus familiares (e, em alguns casos, eles próprios, apesar de serem, nessa altura, ainda muito jovens).