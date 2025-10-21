Sábado – Pense por si

Oito pessoas esfaqueadas em centro de tratamento de toxicodependência em Santarém

Lusa 16:30
Uma das vítimas encontra-se em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santarém, enquanto as restantes estão a ser avaliadas no local.

Oito pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um ataque com arma branca ocorrido nas instalações da Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência localizado em Almoster, no concelho de Santarém, informou fonte da Proteção Civil.

Segundo o comandante da Proteção Civil da Lezíria do Tejo, uma das vítimas encontra-se em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santarém, enquanto as restantes estão a ser avaliadas no local por equipas de emergência.

O alerta foi dado às 14:35 e mobilizou 12 veículos, 32 operacionais e um meio aéreo. No local encontram-se o helicóptero do INEM (HeliSul) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira.

Segundo o comandante, o incidente ocorreu dentro das instalações da associação, adiantando ainda que a natureza da arma branca utilizada ainda não foi ainda confirmada pelas autoridades.

Oito pessoas esfaqueadas em centro de tratamento de toxicodependência em Santarém