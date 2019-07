Atualmente, a passagem de peões de Algés para o Passeio Marítimo é feita através de um túnel, que faz ligação à estação de comboios.Nos dias do festival, à noite e por questões de segurança, o túnel só pode ser utilizado por pessoas com mobilidade condicionada. O escoamento do resto do público é feito pelo viaduto da CRIL.Referindo que o festival Alive "marcou a genética deste território", Isaltino Morais lembrou que "há um grupo de trabalho para definir a ocupação" daquela área, "disputada por muita gente - Câmara Municipal de Oeiras, Administração do Porto de Lisboa e Governo - , com muitas instituições envolvidas".O autarca lembrou que "há um grupo de trabalho para definir a ocupação do território", defendendo que a "vocação" daquela área é "lazer, diversão e cuidado e preocupação ambiental", um "espaço para as pessoas".Em relação aos dois projetos de passagens aéreas, Isaltino Morais adiantou à Lusa que "até final do ano" a autarquia conta "concurso público para a primeira passagem, que é um passadiço, com elevadores".No caso do outro projeto, "uma estrutura mais larga, com maior capacidade, o processo só irá iniciar-se em 2020".A 13.ª edição do NOS Alive decorre entre quinta-feira e sábado. No recinto do festival há sete palcos, por onde ao longo de três dias irão atuar dezenas de artistas, portugueses e estrangeiros.O cartaz inclui artistas e bandas como The Cure, Mogwai, Vampire Weekend, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Loyle Carner, Jorja Smith, Cut Copy, Thom Yorke, Emicida, Bob Moses, Trikk, Linda Martini, Ornatos Violeta, The Gift, Camané, Ricardo Toscano, Stereossauro e Cristina Branco.