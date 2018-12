Thom Yorke em Portugal no palco secundário do NOS Alive

Esta é a estreia do frontman dos Radiohead em nome próprio em Portugal.

Thom Yorke vai subir ao palco Sagres (secundário) do festival NOS Alive no dia 13 de Julho para o cartaz do NOS Alive.



Após várias visitas dos Radiohead a Portugal, esta é a estreia de Yorke em nome próprio em terras lusas, num concerto com foco nos dois álbuns a solo "The Eraser" (2006) e "Tomorrow's Modern Boxes" (2014), assim como "AMOK", álbum do seu projecto Atoms For Peace (2013) e, mais recentemente, a banda sonora de "Suspiria" (2018).



Para este espectáculo, Yorke estará acompanhado pelo produtor Nigel Godrich e o artista visual Tarik Barri.



Já foram confirmados para o NOS Alive 2019 The Cure, Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith, Pip Blom e Sharon Van Etten. O festival do Passeio Marítimo de Algés acontece nos dias 11 a 13 de Julho e os bilhetes custam 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).