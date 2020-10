Graça Freitas diz que há 49 surtos de Covid-19 em escolas

A diretora-Geral da Saúde afirmou esta quarta-feira que o regresso às aulas em contexto de pandemia tem sido um "sucesso", apesar de ser um trabalho que ainda não está acabado. E pede a empregadores e escolas que aceitem de imediato doentes que já tiveram alta.



Durante a conferência de imprensa de atualização da situação epidemiológica em Portugal, Graça Freitas referiu que neste momento a prioridade é continuar a reponder às principais dúvidas das escolas através de questionários que compilem todas as dúvidas e respostas a cada situação. A diretora-Geral da Saúde referiu ainda a importância de alinhar as medidas com os normativos que vão sendo difundidos a nível internacional e ainda monitorizar o número de casos que surgem em contexto escolar, independente de "integrarem ou não" surtos internos.



Neste momento, há 49 surtos ativos, com 449 casos reportados em contexto escolar (desde as creches às universidades). De fora destes números ficam, segundo Graça Freitas, os alunos de Erasmus que têm sido altamente identificados um pouco por todo o país, com particular incidência no Norte do país.



Ainda sobre as escolas, a diretora-Geral refere que atualmente todos os serviços já receberam indicações para cumprir a regra dos 10 dias - "casos ligeiros a moderados que estejam há três dias sem sintomas de febre e sem tomarem medicamentos para a baixarem, precisam apenas de estar isolados dez dias". "A evolução natural é de 10 dias, sem necessidade de teste, com doença ligeira a moderada que não tenham tido agravamento dos sintomas e que não tiveram febre nos últimos 3 dias", lembrou Graça Freitas, referindo que pessoas que tenham cumprido este isolamento podem regressar às suas vidas normalmente, apelando aos empregadores e às escolas "que recebam estes doentes sem nenhum receio".



A líder da Direção-Geral da Saúde lembrou que "se as pessoas têm alta clínica quer dizer que estão aptas a voltar ao trabalho ou à escola".