OE2020: Governo apresenta proposta de aumentos salariais na quarta-feira

O Governo remeteu para a próxima quarta-feira a apresentação da proposta de aumentos salariais para 2020 aos sindicatos da administração pública, disse esta quarta-feira a presidente do STE.

À saída de uma reunião com o secretário de Estado da Administração Pública, José Souto, sobre as matérias orçamentais, a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, disse aos jornalistas que o Governo não apresentou qualquer proposta de atualização salarial para 2020 durante o encontro.

"O Governo apresentou uma proposta de articulado relativamente às matérias da administração pública que irão constar do Orçamento do Estado, não tivemos ainda qualquer sinal quanto às remunerações, será na próxima quarta-feira", afirmou Helena Rodrigues aos jornalistas.

Segundo a dirigente sindical, o documento contempla "o regresso à normalidade", ou seja, os trabalhadores que progredirem em 2020 "progredirão sem qualquer faseamento", adiantou Helena Rodrigues.