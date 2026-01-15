O salário no BE e os €136 mil no banco. A declaração de Catarina Martins

Ex-líder do Bloco de Esquerda foi contratada para "funcionária" do partido na mesma altura dos despedimentos das trabalhadoras a amamentar

A declaração de Catarina Martins como candidata presidencial apenas ficou disponível esta quinta-feira para consulta. A atriz, ex-líder do Bloco de Esquerda, declarou €59.416 de salários em apenas seis meses como deputada no Parlamento Europeu (de julho a dezembro de 2024; recorde-se que esta declaração deve cingir-se aos rendimentos do último ano de entrega de declaração de IRS, ou seja, 2024).



Catarina Martins contratada pelo BE após deixar o cargo de deputada António Pedro Santos/Lusa/EPA

Catarina Martins indicou também €8.619 como funcionária do Bloco de Esquerda - foi contratada a 15-09-2023 e saiu a 15-07-2024 para o Parlamento Europeu. Foi nesta altura que o Bloco de Esquerda despediu várias funcionárias que tinham sido mães há poucos meses.

Como rendimentos de trabalho independente, Catarina Martins declarou €12.000, que são referentes ao seu espaço de comentário na SIC, que durou de 10-06-2023 a 15-07-2024.

Como património a bloquista continua a indicar um imóvel em Paranhos. Trata-se de um "apartamento T1+1 com 58 m2 de área privativa e 7 m2 de área bruta dependente") com valor patrimonial de €38.630. Indicou ter dois carros, um Seat de 2022 e um Citroën de 2019.

No banco, não há indicação de contas à ordem com saldo superior a 50 salários mínimos (o que dispensa a declaração). Tem três depósitos a prazo, num total de 136 mil euros.

A eurodeputada, 52 anos, casada em regime de comunhão de adquiridos, declarou também ser beneficiária de duas heranças indivisas, uma delas referente ao marido.

Não indicou passivos ou quotas em empresas. Declarou apenas ser sócia da associação cultural Visões Úteis, membro do Centro de Linguística da Universidade do Porto, cooperante da GDA e associada não efetiva da Aldeia de Crianças SOS.