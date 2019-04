Reafirmando que é alheia a esta greve, a Galp explica que os protestos "está a provocar situações de bloqueio de viaturas de transporte de gás, impedindo o normal serviço de reabastecimento dos reservatórios e cabines de garrafas" das urbanizações exploradas pela empresa, acrescentando ainda que a greve poderá perturbar a execução da relação comercial que mantém com os seus clientes.



A Galp continua, recomendando que os clientes que usufruem dos serviços de abastecimento de urbanizações adotem "medidas mitigadoras de consumos de gás, por forma a aumentar a autonomia do parque" de alimentação.



"Logo que cesse este evento de força maior, procuraremos reforçar a nossa atividade logística, para, no menor tempo possível, retomarmos os normais fornecimentos de GPL" termina a missiva.



Sindicato dos motoristas espera reunir-se com ministro das Infraestruturas

O sindicato que decretou a greve dos motoristas de matérias perigosas (SNMMP) aguarda por uma reunião com o ministro das Infraestruturas e Planeamento, Pedro Nuno Santos, durante esta tarde, depois de uma conversa "informal" com o governante.



A informação foi divulgada à agência Lusa pelo vice-presidente e advogado do sindicato, Pedro Henriques, que disse aguardar "durante a tarde" pela marcação da reunião com o ministro, depois de ter tido uma conversa "informal" com o governante sobre a paralisação.



Pedro Henriques espera que haja condições para "chegar a um consenso", mas avisa que o sindicato não tem intenção de terminar a greve e simplesmente "passar por cima" da situação.



A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00:00 de segunda-feira, foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica, tendo sido impugnados os serviços mínimos definidos pelo Governo.

Galp Gás está a enviar mensagens a alguns clientes para que reduzam o consumo de gás. Um utilizador da rede da Galp Gás a habitar em Massamá, Sintra , partilhou uma mensagem que recebeu da empresa onde se podia ler que a greve dos transportadores de matérias perigosas poderia "perturbar, enquanto força maior, a execução" dos serviços prestados pela empresa.Na mensagem enviada, a Galp lembra que está a decorrer uma greve dos trabalhadores que transportam matérias perigosas e que esse protesto está a prejudicar o curso das "operações de fornecimento de GPL em garrafas e granel, nomeadamente para as urbanizações abastecidas por gás canalizado".